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    • Кобелев: «Аренда не самое лучшее продолжение карьеры для Кокорина»

    Кобелев: «Аренда не самое лучшее продолжение карьеры для Кокорина»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, каким он видит будущее нападающего Александра Кокорина.

    «Говорил с Кокориным и считаю, что аренда не самое лучшее продолжение карьеры. Он заслуживает хорошего контракта с хорошей командой. То, что мало играл, мы ощущали. Из 18 игр он провел восемь. В первую очередь ему необходимо найти мотивацию, уехать в хороший клуб или остаться в «Динамо», начинать выигрывать трофеи», – говорит Кобелев.

    Также наставник поделился своим мнением о развитии клуба.

    «Точка зрения руководства и моя – футболисты должны зарабатывать результат. Никому не надо нахождение в середине таблице. Нам необходимы люди, которые хотят играть в «Динамо». Необходим костяк, который на протяжении 8-10 сезонов играет, не уходит. Если возьмем четыре года после 2010-го, когда я был в команде, то из того состава остался только Шунин. Это говорит об отсутствии преемственности и костяка».

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2015 01:54
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    Комментарии (3)
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    Валерий2705
    1449538926
    Не, ну если выигрывать трофеи, то это не в Динамо точно!))
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    Лыков
    1449556627
    Он никому не нужен
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    ologreds
    1694996637
    numo451279
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