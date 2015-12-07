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    • Муса: «Стыдно, что так долго не забиваю. Постараюсь отличиться в матче с ПСВ»

    Муса: «Стыдно, что так долго не забиваю. Постараюсь отличиться в матче с ПСВ»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Настроение в команде замечательное. Команда готова дать бой ПСВ. Я как будто вернулся к себе домой. В Голландии я начал профессиональную карьеру, отсюда перешел в ЦСКА. Мое расположение духа сейчас наилучшее. За последнее время мы проиграли много матчей, потеряли много очков, но матч во вторник будет особенным, потому что мы знаем, что получим путевку в Лигу Европы, если выиграем. Знаем, что у соперника мастеровитая и сильная команда, но мы готовы побеждать», – говорит Муса.

    Также футболист прокомментировал свою безголевую серию, которая длится уже 11 матчей.

    «Это довольно болезненная тема. Мне нечего сказать. Самому стыдно, что столько матчей не могу забить. Но дело не в том, что я не хочу забить. Делаю все возможное, просто мяч не идет в ворота. Постараюсь забить ПСВ».

    Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник 8 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.12.2015 20:08
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    Комментарии (2)
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    Майор Дзагоев
    1449510465
    Давай, Мусейка! Следующий матч - классный повод реабилитироваться!
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    ologreds
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