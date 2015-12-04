Рохо выбыл на неопределенный срок

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Аргентинский футболист травмировал плечо во время тренировки.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Рохо вывихнул плечо. Такое с ним уже случалось в прошлом сезоне. Тогда он обошелся без операционного вмешательства, пропустив четыре недели.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел в составе «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу и три желтые карточки. В Лиге чемпионов на его счету четыре матча.