Россия опустилась на 24 место в рейтинге ФИФА

ФИФА огласила очередной рейтинг-лист для национальных команд. Сборная Бельгии сохранила первое место, на вторую строчку поднялась Аргентана. В первую тройку, спустя довольно продолжительное время, вернулась сборная Испании. Действующий чемпион мира Германия опустилась на четвертую позицию. Россия потеряла одну позицию и теперь занимает 24 место.
1 (1) Бельгия - 1440
2 (3) Аргентина - 1383
3 (6) Испания - 1370
4 (2) Германия - 1347
5 (5) Чили - 1273
6 (8) Бразилия - 1251
7 (4) Португалия - 1219
8 (7) Колумбия - 1211
9 (9) Англия - 1106
10 (10) Австрия - 1091
11 (12) Уругвай - 1074
12 (11) Швейцария - 1050
13 (21) Эквадор - 1040
14 (16) Голландия - 994
15 (13) Италия - 991
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23 (24) Босния - 898
24 (23) Россия - 895
Источник: ФИФА