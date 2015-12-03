Россия опустилась на 24 место в рейтинге ФИФА

ФИФА огласила очередной рейтинг-лист для национальных команд. Сборная Бельгии сохранила первое место, на вторую строчку поднялась Аргентана. В первую тройку, спустя довольно продолжительное время, вернулась сборная Испании. Действующий чемпион мира Германия опустилась на четвертую позицию. Россия потеряла одну позицию и теперь занимает 24 место.

1 (1) Бельгия - 1440

2 (3) Аргентина - 1383

3 (6) Испания - 1370

4 (2) Германия - 1347

5 (5) Чили - 1273

6 (8) Бразилия - 1251

7 (4) Португалия - 1219

8 (7) Колумбия - 1211

9 (9) Англия - 1106

10 (10) Австрия - 1091

11 (12) Уругвай - 1074

12 (11) Швейцария - 1050

13 (21) Эквадор - 1040

14 (16) Голландия - 994

15 (13) Италия - 991

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23 (24) Босния - 898

24 (23) Россия - 895