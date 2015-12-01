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    Кариока вошел в символическую сборную чемпионата Бразилии

    Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, который сейчас играет за «Атлетико Минейро», вошел в состав символической сборной, составленной по итогам сезона в чемпионате Бразилии.

    Вратарь: Кассио («Коринтианс»).

    Защитники: Жил («Коринтианс»), Жемерсон, Роша, Сантос (все – «Атлетико Минейро»).

    Полузащитники: Кариока (Атлетико), Элиас, Аугусто, Жадсон (все - «Коринтианс»).

    Нападающие: Луан (Гремио), Оливейра («Сантос»).

    Тренер: Тите («Коринтианс»).

    Открытие чемпионата: Габриэл Жезус («Палмейрас»).

    Лучший иностранный игрок: Пратто («Атлетико Минейро»).

    Напомним, что ранее появилась информация о возможном возвращении Кариоки в "Спартак". Прошедшим летом полузащитник заключил контракт на четыре года с "Атлетико Минейро". Бразильский клуб выкупил у "Спартака" 50% прав на игрока.

    Источник: Globo

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    01.12.2015 12:58
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
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    СРОЧНО ВЕРНИТЕ В СПАРТАК !!!
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