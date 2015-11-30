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    Набабкин: «У нас накопилась усталость»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что у игроков его команды накопилась усталость с начала сезона. Это и не позволило одолеть «Анжи» в 17-м туре Премьер-лиги.

    «Само собой, мы разочарованы тем, что не набрали три очка. После неудачной серии хотели добиться положительного результата и выиграть. К сожалению, не получилось. Во втором тайме немного сбавили обороты. Много теряли мяч, делали неточные передачи. Много факторов повлияло.

    Усталость накопилась. Провели очень много игр практически одним и тем же составом. Естественно, многие устали», – сказал Набабкин.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» - ЦСКА закончился со счетом 1:1.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    30.11.2015 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 30 ноября 2015, 15:08

      Потерпите,немного осталось.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 12:39

      уСТАЛИ КАЛЬЯ Н ДОЛБИТЬ

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 30 ноября 2015, 12:29

      тренироваться лучше надо. Вы за это бабло получаете. На строительстве дорог не устают. Можете переходить туда.

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