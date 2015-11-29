Клопп: «У меня есть небольшой опыт по завоеванию титулов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о разговорах в прессе относительно возможного чемпионства мерсисайдцев.



«У меня есть небольшой опыт по завоеванию титулов, и я знаю, что помогает в этой ситуации, а что — нет. Ненужные разговоры точно не помогают. Если бы я думал, что разговоры о титуле как-то помогают, размышлял бы об этом каждый день. Просыпался бы в шесть утра и сразу начинал думать о чемпионстве. Поверьте, это совсем не помогает делу. Мы должны усердно работать. Разговоры о будущем могут сказаться на концентрации», – цитирует Клоппа fapl.ru.