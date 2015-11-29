«Севилья» – «Валенсия». Смотреть онлайн

У «Севильи» из пяти последних матчей лишь одна победа над мадридским «Реалом», остальные сплошь поражения. У «Валенсии» дела и с последними результатами, и положением в турнирной таблице обстоят чуть лучше. Тем не менее, обе команды сейчас далеки от тех позиций, на которых мы привыкли их наблюдать. В том числе и поэтому, очное противостояние «севильцев» и «летучих мышей» обещает стать украшением 13 тура испанской Примеры.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 22:30 по московскому времени. Не пропустите!