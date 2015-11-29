ФНЛ. Армавирское «Торпедо» выиграло у «Волги», «Газовик» разгромил тульский «Арсенал»

Закончился целый ряд матчей 24 тура ФНЛ. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина одержало третью победу в чемпионате, одолев на своем поле нижегородскую «Волгу», и поднялось с последнего места турнирной таблицы. Лидер чемпионата оренбургский «Газовик» на своем поле уверенно разобрался с одним из преследователей тульским «Арсеналом».

Чемпионат России. ФНЛ. 24-й тур

Газовик (Оренбург) – Арсенал (Тула) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Маркелов, 29; 1:1 – Айдов, 44; 2:1 – Аппаев, 69; 3:1 – Аппаев, 72 (с пенальти); 4:1 – Шогенов, 80.

Енисей (Красноярск) – Факел (Воронеж) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хрущев, 3; 2:0 – Хрущев, 21.

Спартак-2 (Москва) – Тюмень – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мамтов, 32; 1:1 – Обухов, 69 (с пенальти).

Тосно – Томь (Томск) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Погребняк, 2; 1:1 – Михалев, 72; 2:1 – Ильин, 82 (с пенальти); 3:1 – Ильин, 87.

Шинник (Ярославль) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Платика, 19; 2:0 – Булия, 71; 3:0 – Павленко, 77; 4:0 – Айрапетян, 90.

Сокол (Саратов) – Сибирь (Новосибирск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Трусевич, 10; 2:0 – Андреев, 90.

Торпедо (Армавир) – Волга (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алексанян, 48.

Волгарь (Астрахань) – Байкал (Иркутск) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гонежуков, 65; 1:1 – Алхазов, 68; 2:1 – Байрыев, 80; 3:1 – Болов, 82.

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