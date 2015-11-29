Галлиани: «Победа «Милана» над «Сампдорией» – лучшее из того, что я видел на «Сан Сиро» в этом году»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что игра «Милана» в матче с «Сампдорией» (4:1) в 14 туре чемпионата Италии была лучшей в сезоне.

«Это было отличное выступление. Лучшее из того, что я видел на «Сан Сиро» в этом году.

Мне очень нравится расстановка 4-4-2, но я продолжаю верить, что дело больше в отношении, чем в тактике. Хотя, безусловно, какие-то схемы работают чуть лучше, какие-то чуть хуже.

Особенно хочу похвалить Ньянга, и не забывайте, что ему всего 20 лет. Еще когда он играл за «Кан» я отправился во Францию, чтобы заполучить его, потому что он был большим талантом», – сказал Галлиани.