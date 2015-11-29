Бубнов: «ЦСКА и «Спартак» выиграют свои матчи»

Эксперт Александр Бубнов считает, что несмотря на наметившийся спад в игре, ЦСКА должен обыграть «Анжи» в выездном матче 17-го тура РФПЛ.

«При всех текущих объективных проблемах лидер должен брать три очка в противостоянии с аутсайдером. Мой прогноз – 1:2», – сказал Бубнов.

Специалист также полагает, что «Рубин» не сумеет полностью восстановиться после матча в Лиге Европы, чем должен воспользоваться «Спартак».

«Рубин» потратил силы в Лиге Европы, «Спартак», имевший восемь дней на подготовку, проявил себя с лучшей стороны в матче с «Краснодаром». Красно-белым придется здорово потрудиться, но обыграть казанцев в нынешней ситуации им должно быть по силам.Прогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1»