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    Бубнов: «ЦСКА и «Спартак» выиграют свои матчи»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что несмотря на наметившийся спад в игре, ЦСКА должен обыграть «Анжи» в выездном матче 17-го тура РФПЛ.

    «При всех текущих объективных проблемах лидер должен брать три очка в противостоянии с аутсайдером. Мой прогноз – 1:2», – сказал Бубнов.

    Специалист также полагает, что «Рубин» не сумеет полностью восстановиться после матча в Лиге Европы, чем должен воспользоваться «Спартак».

    «Рубин» потратил силы в Лиге Европы, «Спартак», имевший восемь дней на подготовку, проявил себя с лучшей стороны в матче с «Краснодаром». Красно-белым придется здорово потрудиться, но обыграть казанцев в нынешней ситуации им должно быть по силам.Прогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1»

    Источник: Sportbox.ru

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    29.11.2015 06:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2564

      атеист 31 марта 2017, 12:06

      Почему везде Бубнов?

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 30 ноября 2015, 00:22

      Буба, ну со Спартаком-то ты точно угадал на этот тур.

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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 29 ноября 2015, 18:41

      Спартак то выиграет, а вот ЦСКА явно отскочил с купленными судьями. Нужно быть слепым чтобы не поставить столь явный пенальти. Думаю борьба за чемпионство развернется не на шутку. Цска им точно не станет

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2015, 16:39

      УВАЖАЕМАЯ администрация-прекратите пожалуйста печатать на вашем сайте высказывания этого БУБЕНА -реально уже достало.Пусть читатели других сайтов читают его -экспертное- мнение.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2015, 16:02

      Конечно он ГЛОР -но сейчас я с ним согласен.

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      Рейтинг: +2

      FCTG095 29 ноября 2015, 12:21

      Да пшол ты Бубнов... Зенит тоже вчера 2:0 выигривал у тебя))))

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      Рейтинг: +5113

      hunta 29 ноября 2015, 12:09

      "Спартак"..., нет......

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