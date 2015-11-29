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Бубнов: «ЦСКА и «Спартак» выиграют свои матчи»

29 ноября 2015, 06:41
7

Эксперт Александр Бубнов считает, что несмотря на наметившийся спад в игре, ЦСКА должен обыграть «Анжи» в выездном матче 17-го тура РФПЛ.

«При всех текущих объективных проблемах лидер должен брать три очка в противостоянии с аутсайдером. Мой прогноз – 1:2», – сказал Бубнов.

Специалист также полагает, что «Рубин» не сумеет полностью восстановиться после матча в Лиге Европы, чем должен воспользоваться «Спартак».

«Рубин» потратил силы в Лиге Европы, «Спартак», имевший восемь дней на подготовку, проявил себя с лучшей стороны в матче с «Краснодаром». Красно-белым придется здорово потрудиться, но обыграть казанцев в нынешней ситуации им должно быть по силам.Прогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1»

Источник: Sportbox.ru
ЦСКА Анжи Спартак Рубин Бубнов Александр
Комментарии (7)
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hunta
1448788187
"Спартак"..., нет......
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FCTG095
1448788870
Да пшол ты Бубнов... Зенит тоже вчера 2:0 выигривал у тебя))))
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Диктор
1448802153
Конечно он ГЛОР -но сейчас я с ним согласен.
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Диктор
1448804356
УВАЖАЕМАЯ администрация-прекратите пожалуйста печатать на вашем сайте высказывания этого БУБЕНА -реально уже достало.Пусть читатели других сайтов читают его -экспертное- мнение.
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KTO_ECJlu_HE_9
1448811668
Спартак то выиграет, а вот ЦСКА явно отскочил с купленными судьями. Нужно быть слепым чтобы не поставить столь явный пенальти. Думаю борьба за чемпионство развернется не на шутку. Цска им точно не станет
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Apocalypse
1448832151
Буба, ну со Спартаком-то ты точно угадал на этот тур.
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атеист
1490951205
Почему везде Бубнов?
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