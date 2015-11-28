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    Ломбертс: «Не удивлюсь, если в Бельгии моих родственников арестуют как фанатов «Зенита»

    Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс, ранее выступавший за «Гент», вновь прокомментировал новость о том, что из-за российско-турецкого конфликта встреча может пройти без болельщиков сине-бело-голубых.

    «Да, я слышал о решении мэра Гента. Это смешно. Так решать проблемы безопасности – это очень по-бельгийски. Я говорил об этой истории с одним из своих лучших друзей, он работает в «Генте». Он сказал мне, что если у меня не получится получить билеты для своих родственников через «Зенит», а мне надо около 30 билетов, то он сможет мне помочь. Но это будет самой большой шуткой в моей жизни, если в итоге их арестуют как фанатов «Зенита». В Бельгии такое возможно», – заявил Ломбертс.

    Источник: Fontanka.ru

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    28.11.2015 06:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 28 ноября 2015, 19:41

      Да уж
      Понимаю обиду Нико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 28 ноября 2015, 13:01

      А разве это не нарушение прав Зенита? Если они не могут обеспечить безопасность на матче, то пусть половину своих болел не пускают

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 28 ноября 2015, 10:55

      Всё будет хорошо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 28 ноября 2015, 10:28

      Совсем попутали, Зенит обязан их за это рвать, честно выиграть не могут вот и начинают горбатого лепить

      5
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 28 ноября 2015, 10:22

      Это 3.14ц товариищи. Стреляли турки а не пускают россиян. Это так по натовски если честно.

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