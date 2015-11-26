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    Чалый: «Готов ли остаться в «Рубине»? Я слухи не обсуждаю»

    Наставник «Рубина» Валерий Чалый рассказал, что пока не в курсе, где он продолжит свою тренерскую карьеру.

    «Я не знаю, где буду работать в декабре. Хотя у меня есть контракт с «Рубином» до 2017-го года. И был заключен еще и промежуточный контракт до декабря 2015-го в качестве главного тренера, а дальше работает контракт тренера.

    Готов ли остаться в «Рубине»? Я слухи не обсуждаю. Только общаюсь с руководством и получаю от них их информацию. А информация конечная будет в декабре. Я приму любую.

    Как отношусь к слухам о возвращении Бердыева или о новом тренере-иностранце в команде? Это работа прессы. Я работаю для себя, чтобы себе доказать, что я что-то в этом мире и в футболе умею», – заявил Чалый.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.11.2015 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 17:15

      Да в Рубине никого не спрашивают

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