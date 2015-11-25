Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Чуть-чуть не дотягиваем до уровня плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

    «Очень обидно, владели большим преимуществом во втором тайме, имели шансы и при 0:0 и при 0:1. Это был самый качественный наш тайм в Лиге чемпионов. Васин попал в сложную ситуацию, когда при счете 0:1 пошли разрывы, но он сыграл как мог, нормально», – говорит Слуцкий.

    Этот результат лишил армейцев шансов попасть в раунд плей-офф турнира.

    «Мы чуть-чуть не дотягиваем до уровня плей-офф Лиги чемпионов», – сказал наставник ЦСКА.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2015 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 ноября 2015, 06:25

      судя по раскладам ЦСКА пока и до ЛЕ не факт, что дотягивает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 26 ноября 2015, 05:33

      ЦСКА - самая душевная команда РПЛ.Как бы там не было-успехов и качественной молодежи! А то ветераны все чаще ломаются,а равносильной замены,увы,нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 25 ноября 2015, 23:25

      Чуть-чуть не считается...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11