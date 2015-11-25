Кузьмин и Карадениз не сыграют со «Сьоном»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о проблемах с составом перед матчем Лиги Европы со «Сьоном».

«Каждая команда, которая попадает в Лигу Европы, она достаточно сильная и просто так в турнир не попадает. Они имеют достаточную силу и к ним мы относимся с уважением.

У нас большие проблемы с составом что в чемпионате, что в Лиге Европы. Это два наших лидера, и они не примут участия в матче со «Сьоном». Это Карадениз и Олег Кузьмин. Если бы мы имели бы возможности для ротации, то могли бы поменять состав. Но заставить футболистов и сказать, чтобы они играл в пол силы, мы этого сделать не может.

«Сьон» укомплектован хорошими футболистами, в лице Конате и Карлитуша. Они очень яркие. Остальные тоже достаточно хорошего уровня, что показывает таблица чемпионата Швейцарии», – рассказал Чалый.

Напомним, матч пятого тура Лиги Европы «Рубин» – «Сьон» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.