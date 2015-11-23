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    «Ростов» - «Уфа»: Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

    Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» в 19:00.

    «Ростов»: Джанаев, Ротенберг, Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз, Юо Бьюнь Су.

    Запасные: Гошев, Форбс, Трошечкин, Канга, Азмун, Ахмаев, Байрамян, Терентьев.

    «Уфа»: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг, Зинченко, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо, Игбун.

    Запасные: Лунев, Кацалапов, Сухов, Осипов, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Семакин, Ханджич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2015 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 23 ноября 2015, 18:52

      Jdu ot Krotova dubl'

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