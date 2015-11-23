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    Сафонов: «Ростов» переиграет «Уфу» со счетом 2:0»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Ростов» переиграет «Уфу» с счетом 2:0.

    «Прогноз: 2:0. Многое тут будет зависеть от состояния поля, но не думаю, что сборная сильно его "убила". Подопечные Курбана Бердыева поймали кураж, и до конца этого года будут просто выгрызать очки у соперников, стараясь не опуститься ниже третьего места в турнирной таблице», - считает Сафонов.

    Полные прогнозы читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2015 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 23 ноября 2015, 23:37

      Каким же надо быть бараном чтобы изображать из себя Вольфа Мессинга! Хотя про Мессинга он вероятно, и не слышал....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2015, 21:22

      Известный футбольный пустозвон -сделал прогноз-результат матча мы все знаем.Спасибо еще пенальти.

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