Сафонов: «Ростов» переиграет «Уфу» со счетом 2:0»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Ростов» переиграет «Уфу» с счетом 2:0.

«Прогноз: 2:0. Многое тут будет зависеть от состояния поля, но не думаю, что сборная сильно его "убила". Подопечные Курбана Бердыева поймали кураж, и до конца этого года будут просто выгрызать очки у соперников, стараясь не опуститься ниже третьего места в турнирной таблице», - считает Сафонов.

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