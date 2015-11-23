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    Гилерме: «Хочется сделать для России что-то хорошее»

    Голкипер "Локомотива" Гилерме рассказал, насколько тяжело ему было получить российский паспорт, а также о желании сыграть на домашнем чемпионате мира.

    – Если бы не сборная России, стали бы заниматься паспортом?

    – Да. Я для себя решил: после окончания карьеры вернусь в Бразилию, хочу жить там. Но все равно буду приезжать в Россию. Хочу ездить туда-сюда и заниматься какими-нибудь футбольными делами.

    – Сколько кругов ада надо пройти, чтобы стать гражданином России?

    – Это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях. Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать – уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок.

    – Папа бразильца Эдуардо отказался общаться с сыном, когда тот начал играть за Хорватию. У вас нет таких проблем?

    – Мои родственники не против. Только один человек отговаривает – друг мой. Но он больше не из-за патриотизма переживает, его волнует конкуренция в сборной. Он мне говорит: «Зачем тебе надо играть за Россию, если ты там не будешь первым вратарем?» А я ему отвечаю: «Россия для меня сделала все, сделала мою карьеру. Все, чего я добился в футболе, все благодаря России. В ответ мне тоже хочется сделать для России что-то хорошее».

    – Например, при необходимости помочь сборной России сыграть на домашнем чемпионате мира?

    – Я пока не думаю об этом. Но, конечно, очень хотел бы. Кто бы не хотел?

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.11.2015 02:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +25

      kamelot 24 ноября 2015, 14:43

      Как хотел бы я хоть раз,
      Хоть сегодня, хоть сейчас,
      Сделать что — нибудь прекрасное,

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      Рейтинг: +15

      Доктор Эго 23 ноября 2015, 15:02

      делов-то, игорёк- сухарёк подмагнёт))

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      Рейтинг: +571

      RJM555 23 ноября 2015, 14:56

      Вратарь прямо скажем средненький даже ниже. на черта он нужен сборной у нас и без него вратарей свои навалом.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > RJM555 23 ноября 2015, 18:02

      А почему эти драгценные вратари не востребованны нитде в мире?

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      Рейтинг: +100

      borsch123 23 ноября 2015, 14:29

      Построй второй кремль.

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      Рейтинг: +39

      lawr19730 23 ноября 2015, 13:54

      Три года паспорт получал)))Вон Депардье с Джонсом ни бы ни мы по-русски,за месяц гражданами стали)))

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      Рейтинг: +60

      gore88 23 ноября 2015, 13:51

      Если бы ты был мигрантов из средней Азии, то получил бы гражданство за два дня. Нам тут только такие нужны.

      Не понимаю тех, кто переживает, что Гилерме будет в нашей сборной стоять, думаю. что это Локомотив для себя замутил, пресловутый лимит на легионеров. С вратарями уровня Гилерме у нас полный порядок, Акинфеев лучше, а Лодыгин, Рижиков и Ребров точно не хуже.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > gore88 23 ноября 2015, 18:03

      Все перечисленные-лабудень местного разлива.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 ноября 2015, 13:37

      может в товарняке каком сыграет, будет здорово!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 ноября 2015, 09:15

      ахахахаха,это называется пофик где,пофик с кем,пофик как,главное сыграть на ЧМ. Хотя уж что,а вратари нам не нужны вообще.

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      Рейтинг: +2

      Вот Вамхуй. > zagrizlik 23 ноября 2015, 09:21

      А что,с дырявым Канифеем играть будешь???

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      Рейтинг: +1608

      кто там > Вот Вамхуй. 23 ноября 2015, 12:03

      ахаха. ты хотел написать ребровым и акробатом Лодыгиным наверное, ну или ты троль-дурачоК)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вот Вамхуй. 24 ноября 2015, 11:55

      Извините, а вы не родственник Полбухуембея?)))))

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 ноября 2015, 04:17

      А в Бразилии он типа номер один? :D

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 23 ноября 2015, 04:14

      А если серьезно он на равне с Рыжиковым и Беленовым наверное лучшие россияне. Игорь за бывшие заслуги играет. Лодыркин и Ребров вообще не уровень.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Doctor Klyde 23 ноября 2015, 18:07

      С мировой точки зрения они все не уровень.

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