Бускетс: «Разница между «Барселоной» и «Реалом» не так велика, как разница в счете»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился своими впечатлениями от гостевой победы над мадридским «Реалом» (4:0) в минувшем туре чемпионата Испании.

«В Мадриде непросто играть, но мы творим историю. Разница между нами и «Реалом» не так велика, как разница в счете, но я бы сказал, что в последние годы мы достигли гораздо большего, чем они.

Абсолютно точно, что я сейчас нахожусь в очень хорошей форме, но я надеюсь, что смогу играть еще лучше. Я молод, мне 27 и мне есть куда расти», – сказал Бускетс.