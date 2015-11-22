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    Нойштедтер: «Если позовут в сборную России, могу сыграть и в защите»

    Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер, являющийся потенциальным усилением сборной России, заявил, что готов играть на позиции центрального защитника, где российская команда испытывает определенные проблемы.

    Роман, ты представляешь, на какой позиции мог бы пригодиться российской национальной команде?

    – Я могу играть опорника, могу центрального защитника. Если ко мне действительно есть интерес – значит, я пригодился бы именно на этих позициях.

    С опорниками в сборной России все более-менее в порядке. А вот в центре защиты достойной смены возрастным ветеранам – Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким – не видно.

    – Может, поэтому в России и подумали обо мне? Вообще-то мне кажется, что опорного я могу играть лучше. Но я готов играть там, куда поставит тренер. Тем более, что в нынешнем сезоне я практически все игры провел именно в обороне – и думаю, выгляжу в этой роли тоже довольно неплохо. Так что если меня будут вызывать, видя меня защитником, я буду с удовольствием играть в защите.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2015 09:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 ноября 2015, 12:21

      Мутко лучше бразильце натурализует! Меркеля в свое время не заиграли, когда он в милане неплох был. Он сам хотел за Россию играть. Что плохо было бы вызвать его в сборную? Этот игрок родился в СССР, защтника может играть, в проблемной для нас позиции. Но мы лучше бездарных Васина и Семенова поставим, а потом будем жаловаться что игроков нет хороших!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 ноября 2015, 10:12

      Будет задним защитником

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