Ломбертс: «Если ЦСКА еще раз проиграет, то окажется под давлением»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 16-го тура РФПЛ и заявил, что его команда продолжает верить, что сможет догнать ЦСКА в турнирной таблице.

«Сегодня мы были очень точны. Начали матч хорошо, и в первой половине у «Урала» был лишь один голевой момент, а разницу сегодня мы сделали на стандартах. Это происходит не так часто, но этот компонент футбола очень важен. Мы контролировали игру, были точны, закончили матч с хорошим счетом. Это была славная победа!

Мы должны сохранять наш настрой на игры Лиги чемпионов, ведь нам нужно еще одно очко, чтобы стать первыми в группе. Надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. Отставание от ЦСКА теперь составляет семь очков. Если они проиграют еще один матч, то окажутся под давлением. Если мы проведем хороший второй круг, то еще все возможно. Мы должны в это верить. Иначе нет смысла вообще продолжать играть», – сказал Ломбертс.