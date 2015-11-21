Энрике: «Это была игра, которую болельщики «Барселоны» запомнят»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в матче 12-го тура Примеры против «Реала» – 4:0.

«Все происходящее сейчас соответствует нашим планам. Можно выигрывать на «Бернабеу», на самое приятное – это то, как именно мы победили. Мы были лучше, создавали моменты и сумели воспользоваться ими. Это была игра, которую болельщики «Барселоны» запомнят», – говорит Энрике.

Также наставник объяснил свое решение не выпускать Лионеля Месси с первых минут.

«Как я и говорил вчера, я побеседовал с Месси и Ракитичем, чтобы узнать, что они думают. Решить было легко».