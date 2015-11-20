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    Руни и Марсьяль не смогут помочь «МЮ» в матче с «Уотфордом»

    Два основных нападающих «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и Антони Марсьяль не смогут помочь своей команде в матче ближайшего тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Сообщается, что англичанин выбыл из строя по причине болезни, его возвращение на поле ожидается к игре с ПСВ в Лиге чемпионов, а француз не сможет принять участия в предстоящем матче из-за повреждения, полученного во встрече против сборной Англии за свою национальную сборную.

    Таким образом, вероятнее всего, что на острие атаки в матче с «Уотфордом» у «МЮ» сыграет молодой Джеймс Уилсон, до этого только два раза в сезоне выходивший на поле.

    «Уилсон может сыграть, но вряд ли полный матч, так как он не находится в игровом ритме», - прокомментировал ситуацию главный тренер команды Луи ван Гаал.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.11.2015 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      mc_key 20 ноября 2015, 13:57

      ну значит, Мата два положит..

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