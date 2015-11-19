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    Мини-футбол. КПРФ разгромил «Ухту»

    Московский КПРФ в родных стенах в рамках первого матча 10-го тура Суперлиги без проблем обыграл «Ухту». Хозяева паркета отправили в ворота соперника девять мячей, пропустив при этом всего два.

    Чемпионат России. Суперлига. 10-й тур. Первый матч

    КПРФ (Москва) – Ухта – 9:2 (5:0)

    Голы: 1:0 – Разоренов, 9. 2:0 – Разоренов, 16. 3:0 – Котляров, 18. 4:0 – Гончаров, 23. 5:0 – Шакиров, 24 (с пенальти, 6м). 6:0 – Део, 26. 7:0 – Коробейников, 28. 7:1 – Горшков, 40. 8:1 – Разоренов, 48. 9:1 – Део, 49. 9:2 – Костюков, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2015 21:55
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