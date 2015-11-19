Бэйл: «Мои скорость и мощь помогут «Реалу» в класико»

Хавбек «Реала» Гарет Бзйл заявил, что абсолютно готов ко встрече 12-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Я полон сил и нахожусь в абсолютной боевой готовности к предстоящей встрече. Я намерен биться. Мои скорость и мощь всегда являются козырем для «Реала», и матч с «Барселоной» не станет исключением.

В нынешнем сезоне наша команда играет очень хорошо и подтверждение тому – всего одно поражение. Считаю, что у нас имеется все, чтобы улучшить свою игру. «Реал» способен играть на более высоком уровне. Мы будем и дальше прогрессировать, чтобы добиться победы в Ла Лиге», – цитирует Бэйла портал Fourfourtwo.