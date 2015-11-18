Балахнин: «Из первой корзины Англия и Португалия предпочтительней»

Помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин считает команды Англии и Португалии наиболее удобными соперниками из числа тех, кто находится в первой корзине для жеребьевки группового этапа Евро-2016.

«В первой корзине все команды достойны. Однозначно Англия или Португалия предпочтительней. Остальные явно фавориты по игре, по текущей форме», – уверен Балахнин.

Напомним, в первую корзину попали сборные Франции, Испании, Германии, Англии, Португалии и Бельгии.