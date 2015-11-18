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    Балахнин: «Из первой корзины Англия и Португалия предпочтительней»

    Помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин считает команды Англии и Португалии наиболее удобными соперниками из числа тех, кто находится в первой корзине для жеребьевки группового этапа Евро-2016.

    «В первой корзине все команды достойны. Однозначно Англия или Португалия предпочтительней. Остальные явно фавориты по игре, по текущей форме», – уверен Балахнин.

    Напомним, в первую корзину попали сборные Франции, Испании, Германии, Англии, Португалии и Бельгии.

    Источник: Газета.ру

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    18.11.2015 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 ноября 2015, 06:39

      Португалия однозначно не смотря на то что там Криштиану

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