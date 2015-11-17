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    Вальбуэна даст показания в суде в день игры с «Ниццей»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в ближайшую пятницу будет давать показания по делу о шантаже, в котором он выступает как пострадавшая сторона. Примечательно, что в этот же день состоится матч с «Ниццей» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. По этой причине адвокат Вальбуэна Дидье Домат просил перенести слушание, но просьба была отклонена.

    Стоит напомнить, что в данном громком деле фигурирует форвард «Реала» Карим Бензема, который выполнял роль посредника между Вальбуэна и шантажистами.

    Источник: Le Parisien

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    17.11.2015 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2015, 18:58

      Жадные... ука

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 17 ноября 2015, 15:25

      Залетели ребята по полной...

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