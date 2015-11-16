Джером Боатенг: «Та ночь в Париже была самым страшным моментом в моей жизни»

Защитник сборной Германии Джером Боатенг прокомментировал парижские теракты.

«Мы находились очень близко от места событий, и та ночь была самым страшным моментом в моей жизни. Когда я услышал первый взрыв, то оглянулся на трибуны, но не увидел никакого дыма и задумался о том, что бы это могло быть», – вспоминает Боатенг.

Также футболист считает, что переносить чемпионат Европы из Франции не следует.

«Думаю, турнир должен во Франции, как это и планируется. Подобные события могут произойти где угодно».