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    Дешам и Лев знали о терактах в Париже еще во время матча

    Главные тренеры сборных Франции Дидье Дешам и Германии Йоахим Лев знали о терактах в Париже во время товарищеского матча, сообщает The New York Times.

    Специалистам было сообщено об этом в перерыве, однако они не поставили в известность футболистов. Напомним, встреча завершилась победой команды Франции со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 05:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      bacare21 16 ноября 2015, 13:02

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