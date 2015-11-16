Дешам и Лев знали о терактах в Париже еще во время матча

Главные тренеры сборных Франции Дидье Дешам и Германии Йоахим Лев знали о терактах в Париже во время товарищеского матча, сообщает The New York Times.

Специалистам было сообщено об этом в перерыве, однако они не поставили в известность футболистов. Напомним, встреча завершилась победой команды Франции со счетом 2:0.