Роналду: «Много раз говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале»

Нападающий «Реала« Криштиану Роналду рассказал, что планирует поиграть еще пять-шесть лет и завершить карьеру в составе своей нынешней команды.

«Я в «Реале», чтобы побеждать. Я по прежнему ощущаю себя молодым. Мне 30 лет и я хочу продолжать еще играть лет пять-шесть. Буду стараться поддерживать уровень, на котором играл в последние годы. Я хочу побеждать и играю в лучшем клубе в мире. Мой контракт истекает, когда мне будет 33 года и я уже много раз говорил, что моей мечтой будет завершить карьеру в «Реале». Здесь я чувствую себя хорошо и хочу, чтобы так продолжалось и дальше», – сказал Роналду.