Нойер и Швайнштайгер не сыграют против Голландии

За сборную Германии в предстоящем товарищеском матче с командой Голландии не сыграют сразу несколько футболистов, принимавших участие в игре с французами (0:2). Об этом сообщает официальная группа немецкой сборной В контакте.

Главный тренер национальной команды Йоахим Лев решил предоставить отдых вратарю Мануэлю Нойеру, полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру и нападающему Лукасу Подольски.

Защитник Жером Боатенг, испытывающий боли в правом колене, и коллега по обороне Йонас Хектор, у которого ушиб бедра, также не примут участия в матче. Кроме того, в молодежную сборную Германии на матч с Австрией отправился полузащитник Лерой Сане. Таким образом, в расположении сборной остаются 3 вратаря и 15 полевых игроков.

Игра состоится 17 ноября в Ганновере. Планируется, что встречу посетит канцлер Германии Ангела Меркель.