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    Меркель посетит матч Германия - Голландия

    Немецкий канцлер Ангела Меркель посетит товарищеский матч национальной команды против сборной Голландии. Также на поединке будут присутствовать все члены кабинета министров.

    Ранее появилась информация, что встреча, которая запланирована в Ганновере, может быть отменена, но позже было принято решение о проведении матча 17 ноября.

    Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Взрывное устройство сработало также в непосредственной близости со стадионом «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч Франция – Германия (2:0).

    Источник: Bild

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    15.11.2015 19:30
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