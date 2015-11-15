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    Кобелев: «Матч с ЦСКА - отличная проверка для молодых ребят»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался относительно контрольного матча с ЦСКА, который завершился победой его подопечных. По словам специалиста, никого из молодых футболистов не стоит выделять. Он считает, что им предстоит проделать серьезный путь к основе.

    "Получилась хорошая тренировка. Нас порадовало поле, несмотря на то что выпало достаточно снега. Для молодых ребят это была отличная проверка, они - молодцы. Нам нужна была двусторонняя игра. Для молодых ребят такой матч - за команду Премьер-Лиги, на стадионе при болельщиках - это бесценный опыт, лишний плюсик к эмоциональному состоянию", - сказал Кобелев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 17:39
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