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    Гончаренко: «Еременко не сможет принять участия в матче с «Крыльями Советов»

    Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против "Динамо", который завершился поражением армейцев со счетом 0:2. По словам специалиста, красно-синие не должны были проигрывать эту встречу. Также белорус рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    - Мы выглядели гораздо лучше, чем в товарищеском матче с "Мордовией". По созданным моментам не должны были проигрывать 0:2, их было достаточно. Но футбол красен голами.

    - В отсутствие Слуцкого вы с Онопко привнесли в работу что-то свое?

    - Не думаю, что это необходимо. Есть главный тренер, нужно следовать одному курсу.

    - Пока он в сборной, вы с ним регулярно на связи?

    - Лишними вопросами стараемся не забивать ему голову. Вчера общались после матча, он живо интересуется нашими делами. Мы — как у него дела в сборной.

    - Что с травмированными?

    - К матчу с "Крыльями Советов" рассчитываем на Василия Березуцкого, Вернблума, Фернандеса. На Щенникова вряд ли.

    - А Еременко?

    - Тоже нет. Пока никаких улучшений не видно, — сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 17:21
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