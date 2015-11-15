Гончаренко: «Еременко не сможет принять участия в матче с «Крыльями Советов»

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против "Динамо", который завершился поражением армейцев со счетом 0:2. По словам специалиста, красно-синие не должны были проигрывать эту встречу. Также белорус рассказал о состоянии травмированных футболистов.



- Мы выглядели гораздо лучше, чем в товарищеском матче с "Мордовией". По созданным моментам не должны были проигрывать 0:2, их было достаточно. Но футбол красен голами.



- В отсутствие Слуцкого вы с Онопко привнесли в работу что-то свое?



- Не думаю, что это необходимо. Есть главный тренер, нужно следовать одному курсу.



- Пока он в сборной, вы с ним регулярно на связи?



- Лишними вопросами стараемся не забивать ему голову. Вчера общались после матча, он живо интересуется нашими делами. Мы — как у него дела в сборной.



- Что с травмированными?



- К матчу с "Крыльями Советов" рассчитываем на Василия Березуцкого, Вернблума, Фернандеса. На Щенникова вряд ли.



- А Еременко?



- Тоже нет. Пока никаких улучшений не видно, — сказал Гончаренко.