Кирьяков: «Против Норвегии отступать уже некуда»

Главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру своих подопечных против североирландцев (1:1) в первом отборочном раунде к Евро-2016.

«На мой взгляд, сегодня был матч хорошего европейского уровня. Прежде всего, это касается темпа, в котором играли обе команды. Наша проблема заключалась в том, что первые десять минут мы спали, в результате чего возникло два момента, которые нам очень неприятно было видеть. Речь идет о назначенном в наши ворота пенальти, а также о голе, влетевшем в них с игры. Потом наши ребята поняли, что так действовать нельзя.

Со скамейки мы чуть-чуть их подбодрили, погнали вперед. И пошел уже мужской футбол – с многочисленными стычками, с жесткой игрой. Северная Ирландия – очень приличная команда. Недаром она обыграла Норвегию в первом матче со счетом 2:1. И сегодня мы видели, что эта сборная хорошо готова физически, на протяжении 90 минут она поддерживает очень высокий темп, но мы включились и во втором тайме уже переигрывали ее в этом плане. После перерыва, конечно, уже была совсем другая картина. Мы имели очень хорошие подходы к штрафной площади соперника. Безусловно, есть осадок, что не смогли дожать североирландскую сборную в концовке. Но ничья – нормальный результат.

Понятно, что решающий матч нам предстоит провести против Норвегии. Там уже отступать некуда. Постараемся выиграть заключительную встречу в Сочи», – подвел итог Кирьяков.