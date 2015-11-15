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  • Агент: «Реал» вернет Морату, а Погба рано или поздно окажется в «Барселоне»

Агент: «Реал» вернет Морату, а Погба рано или поздно окажется в «Барселоне»

15 ноября 2015, 05:09
2

Агент ФИФА Эрнесто Бронцетти предполагает, что игроки «Ювентуса» нападающий Альваро Мората и полузащитник Поль Погба перейдут в «Реал» и «Барселону» соответственно.

«Насколько я знаю, «Реал» намерен вернуть Морату. Но мы должны услышать, что скажет сам игрок. В «Реале» все хотят играть, это не тот клуб, который будет держать у себя игроков, против их желания.

Что касается Погба, то я знаю, что «Барселона» следит за ним. Скорее всего, в итоге он там и окажется, хотя «Барса» – не единственный клуб, которому нужен Погба», – сказал Бронцетти.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Ювентус Реал Барселона
Комментарии (2)
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Bacelona champion
1447585608
не нужен он Барсе , выше , чем 60 млн евро, это красная цена!!!
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Dammit
1447591024
Что-то сомневаюсь я в Морате,не вижу я у него желания переходить в Реал
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