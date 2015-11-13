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    Тренер юношеской сборной России: «Сегодняшнее поколение, заработав первый миллион, хочет заработать второй, третий и так далее»

    Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов позитивно отозвался о сегодняшнем поколении молодых игроков.

    «Я бы сказал, что у молодых российских игроков есть голова на плечах. Сегодняшнее поколение, условно заработав первый миллион, хочет заработать второй, третий, четвертый и так далее. Они не распыляются, ребята сконцентрированы на работе, понимают, к чему стремиться, куда расти, за что играть. В Европе на них есть спрос. Не надо лишний раз говорить, во сколько лечь спать, что нужно есть, какой вести образ жизни. В прочем, определенная помощь со стороны тренеров, родителей, менеджеров в клубах тоже, конечно, нужна», - отметил Галактионов.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2015 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 ноября 2015, 16:45

      Не заработать, а получать!

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