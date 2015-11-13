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    Роналду возглавил рейтинг популярных футболистов по версии PornHub

    Крупнейший в мире порносайт Pornhub составил рейтинг из 15 футболистов, которых чаще всего ищут на портале пользователи из Великобритании.

    Возглавил список самых популярных игроков форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тройку замкнул нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Четвертое место занимает бразилец Неймар, а пятый - Роберт Левандовски.

    В список также попали Алексис Санчес, Уэйн Руни, Эден Азар, Месут Озил, Марио Гетце, Златан Ибрагимович, Карим Бензема, Диего Коста и Хамес Родригес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 13:47

      У Дэвида появился конкурент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      анжи... 13 ноября 2015, 13:27

      Уважаемый админ, причем тут порнуха? ! Даже при том,что речь о футболистах идет. Порносайт себе рекламу делает просто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 ноября 2015, 13:20

      Бубнова забыли,БУБНОВА

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25031

      bset 13 ноября 2015, 12:46

      О Боже, какая новость! Бомбардир совсем сходит с ума. Как быстро скатились.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +126

      B o O m 13 ноября 2015, 12:17

      Лучше бы смотрелись Райан Гигз и Джон Терри)))

      -1
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