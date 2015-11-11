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    Обухов: «Был уверен, что выйду»

    Голкипер «Зенита-2» Игорь Обухов был готов выйти на поле в матче 20-го тура ФНЛ против «Арсенала».

    Готовились к тому, что придется сыграть полевым?

    - У нас в запасе было всего два человека: я и Костя Зырянов, который температурит. Никто не хотел рисковать здоровьем нашего играющего тренера, поэтому в голове проскакивала мысль, что могу выйти в концовке. Честно говоря, был даже уверен, что выйду.

    - Перед игрой Радимов предупреждал, что понадобится сыграть в нападении?

    - Нет, я узнал, что буду выходить, за 10 минут до конца игры, когда меня отправили разминаться. Тут я понял: вот он шансик зацепиться, показать себя (смеется).

    - За семь минут в Туле успели устать?

    - Честно говоря, да. Без подготовки было тяжеловато, еще и прямо в огонь. Но постарался отдать всего себя.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.11.2015 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Спб on-line 11 ноября 2015, 13:17

      Жаль, не забил!

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:19

      молодец!

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