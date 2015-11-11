Роналду: «Я недостаточно умен, чтобы быть президентом ФИФА»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не планирует в будущем бороться за пост президента ФИФА.

«Не могу сказать, что я совсем глуп, однако я точно недостаточно умен для того, чтобы бороться за должность президента ФИФА. За свое будущее я абсолютно не переживаю: физическая форма позволит мне еще долго играть на самом высоком уровне, а что касается более отдаленного времени, то у меня есть несколько проектов, и они интереснее, чем борьба за президентский пост», – говорит Роналду.