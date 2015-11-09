«Манчестер Юнайтед» может усилиться нападающим «Ньюкасла»

Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что предложение о покупке 22-летнего игрока может быть сделано уже в январе. Финансовая сторона потенциальной сделки не разглашается. Согласно Transfermarkt, стоимость Переса составляет семь миллионов евро.

Кроме того, нападающим интересуются также «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Перес сыграл десять матчей в АПЛ, отметившись в этих играх тремя голами и двумя результативными передачами.