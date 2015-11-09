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    Стадион ЦСКА откроется весной 2016 года

    Строительство нового стадиона ЦСКА будет завершено в запланированный срок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    «Работы по строительству стадиона ЦСКА на Третьей Песчаной улице идут по графику. Уже в следующем году здесь пройдут первые матчи. Для стадиона ЦСКА подобран интересный и оригинальный проект. Арена получится не очень большая, но очень уютная» - говорит Хуснуллин.

    Готовность стадиона оценивается в 90-95%. По плану он должен быть введен в эксплуатацию весной 2016 года.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.11.2015 22:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 ноября 2015, 08:18

      Класс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 10 ноября 2015, 00:02

      Пора,заждались.Рад.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 ноября 2015, 23:30

      Молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 22:49

      Ну чтож,сходим на Стипльчез.

      2
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