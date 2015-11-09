Мини-футбол. «Башнефть» выиграла Кубок России среди корпоративных команд

В подмосковном универсальном спортивном комплексе "Аквариум" 8 ноября завершился розыгрыш первого Кубка России среди корпоративных команд. В финале "Башнефть" в серии пенальти одолела "Интер РАО", оформив "золотой дубль" - минувшей весной представители Башкирии были первыми в аналогичном розыгрыше чемпионата страны.

Всего в розыгрыше Кубка приняло участие 16 команд, который разыграли трофей по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

Первый вице-президент по разведке и добыче ОАО АНК "Башнефть" Михаил Ставский:

- Первые эмоции всегда являются самыми яркими! Часто бывает, что со временем они могут стихнуть, но сейчас они действительно очень насыщенные, и мы уверены, что нам удастся сохранить их до конца соревнований. Мини-футбол - очень динамичный и порой непредсказуемый вид спорта, в котором всe может измениться в считанные минуты. Для меня каждый турнир является праздником и вдвойне приятно, что сегодня нам удалось стартовать победно и пробиться в четвертьфинал. Отдельного внимания заслуживает организация турнира. Мы уже отмечали это в прошлом году, когда принимали участие к Чемпионате России среди корпораций, но кубковый турнир лишь подтвердил и приумножил ту высокую планку уровня организации. Всe предельно прозрачно и точно, конструктивно прошла мандатная комиссия, арбитры, обслуживающие матчи, также подтверждают свою высокую квалификацию, а потому за организацию турнира можно смело поставить пятeрку!

Почетный президент АМФР Семен Андреев:

- Мне хотелось бы отметить интересную и напряженную спортивную борьбу на этом турнире. Видно, что команды хорошо подготовлены и значительно усилились по сравнению с розыгрышем корпоративного чемпионата страны. Очень порадовало, что был зрительский интерес, приезжали группы поддержки. То есть идея развития корпоративного мини-футбола продвигается. Ассоциация мини-футбола России не остановится на этом, из года в год мы будем продвигать данное направление. Это одна из важнейших наших задач.

Главный тренер команды "АЛГА-Башнефти" Марат Абжалимов:

- У нас стояла задача победить в Чемпионате и Кубке России, и мы этого добились! Большое спасибо за поздравления, сейчас переполняют радостные эмоции! Конечно, все сейчас счастливы "золотым дублем". Наше руководство очень довольно тем, что турнир прошeл в настоящей честной борьбе, не было никаких "подстав" и нарушений Регламента. Что касается финальной игры, то серия пенальти, как известно, это лотерея. Нам повезло, что нам выпал счастливый билет, и мы оказались лучшими!

Суперфинал

1 место: "Башнефть"

2 место: "Интер РАО ЕЭС"

3 место: "Оргхим"

Серебряный финал

1 место: "Мосэнергосбыт"

2 место: Министерство промышленности и торговли РФ

3 место: НПП Цифровые Радиотехнические Системы

Лучшие игроки:

Вратарь: Андрей Ефимов ("Интер РАО ЕЭС")

Игрок: Дмитрий Большаков ("Башнефть")

Бомбардир: Станислав Ющенко ("Оргхим")