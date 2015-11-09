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    Рыжиков: «Все понимали, насколько важная игра»

    Страж ворот «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал с каким настроением команда отправляется после матча с «Крыльями Советов» на перерыв в чемпионате, связанный с играми сборной России.

    «Все ребята понимали, насколько важная игра. Играли с прямым конкурентом на данный момент. Очень важные три очка. С хорошим настроением вышли на выходные. Тяжело ли игралось после «Ливерпуля»? Мне километры не наматывать, так что нормально.

    Игра Виталия Устинова? Я не сомневался в нем ни секунды, потому что он работает с нами, хороший, цепкий защитник, неуступчивый, злой. Когда услышал его в составе, то ни капельки не заволновался.

    Настроение повышается, давно не играли «на ноль», победили, два забили. Всегда победа приносит положительные эмоции, дополнительные силы, внутренние резервы. Главное не расслабляться, сейчас тяжелый отрезок будет», - заявил Рыжиков.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги "Рубин" - "Крылья Советов" закончился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.11.2015 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 10 ноября 2015, 14:56

      Молодцы, что скажешь. А крылышки похоже на игру, как на работу ходят: неохота, но надо.

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