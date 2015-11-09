Нигматуллин: «ЦСКА исчерпал лимит везения»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

"ЦСКА испытывает определенные кадровые проблемы, да и "Краснодар" сегодня сыграл хорошо. Армейцы проиграли в упорной борьбе, и здесь я выделил бы игру "Краснодара" и Федора Смолова, который забил нужные голы.

Когда-то ЦСКА повезло в игре с "Кубанью" в этом сезоне, видимо, лимит везения был исчерпан. И с "Краснодаром" армейцам уже так не повезло, и они были вынуждены уехать с нулем очков. Все по делу. В этом матче чуточку, но сильнее был "Краснодар".

ЦСКА в этом году явный лидер чемпионата, с хорошим отрывом команда лидировала, но победа "Локомотива" над "Зенитом" и поражение ЦСКА чуть-чуть сокращают разницу. В любом случае положение армейцев достаточно крепкое, и они показывают действительно очень хороший футбол, но всегда побеждать невозможно", - заявил Нигматуллин.