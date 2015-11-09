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    Нигматуллин: «ЦСКА исчерпал лимит везения»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

    "ЦСКА испытывает определенные кадровые проблемы, да и "Краснодар" сегодня сыграл хорошо. Армейцы проиграли в упорной борьбе, и здесь я выделил бы игру "Краснодара" и Федора Смолова, который забил нужные голы.

    Когда-то ЦСКА повезло в игре с "Кубанью" в этом сезоне, видимо, лимит везения был исчерпан. И с "Краснодаром" армейцам уже так не повезло, и они были вынуждены уехать с нулем очков. Все по делу. В этом матче чуточку, но сильнее был "Краснодар".

    ЦСКА в этом году явный лидер чемпионата, с хорошим отрывом команда лидировала, но победа "Локомотива" над "Зенитом" и поражение ЦСКА чуть-чуть сокращают разницу. В любом случае положение армейцев достаточно крепкое, и они показывают действительно очень хороший футбол, но всегда побеждать невозможно", - заявил Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2015 02:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2015, 05:46

      Хорошо бы надолго. А то может быть это хитрый ход. Мол ЦСКА тоже люди. Могут и проиграть изредка. А деньги в чемодане вовсе и не закончились.

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