Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Майкон: «Гарсию нужно было удалять, он всегда провоцирует соперника»

    Форвард «Локомотива» Майкон прокомментировал игру 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).

    – Ощущалось, что обе команды устали после еврокубковых встреч. В первом тайме искали слабые стороны соперника. Поэтому не было опасных моментов.

    Во втором тайме мы смогли навязать «Зениту» свой темп игры, больше прессинговали и попытались забить гол как можно быстрее. Это получилось. Дальше «Локо» контролировал матч.

    – Что случилось в эпизоде с Хави Гарсией?

    – Я нарушил правила, а Гарсия дал мне локтем в лицо. Я не понял, за что. Я заслужил свою желтую карточку. Но Гарсию нужно было удалять.

    Он всегда так играет, провоцирует, пытается сделать так, чтобы соперник получил красную карточку. Но я ведь бразилец, а мы тоже не из хороших парней. Я точно не попадусь на такие провокации, – сказал бразилец.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 02:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 9 ноября 2015, 10:11

      Смотреть было противно, когда эта девочка Майкон валялась и корчилась от боли. Жалкое зрелище. Выпрашивала красную мерзавка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11