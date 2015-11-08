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    Кононов: «Узнал о юбилейном матче, когда президент принес часы и меня поздравили»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов после матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1), который стал для наставника сотым на посту наставника "быков", прокомментировал победу над армейцами.

    - Пойдет ли на пользу перерыв в чемпионате в связи с играми сборной?

    - Что делать? Что есть, то есть. Мы в целом хорошо провели этот отрезок после игр сборных. Сейчас опять попадаем на этот отрезок. Надеюсь, подготовимся, обойдемся без травм. Сейчас у нас в общей группе будет готовиться Маурисио Перейра. Остальные игроки в строю. Многие наши футболисты выезжают играть за сборную, и хочется, чтобы оттуда вернулись здоровыми.

    - ЦСКА после первого тайма в прошлых играх смог переломить исход матчей. Сегодня ваша команда не позволила это делать.

    - Я уже говорил, что мы готовились к этой игре. И во втором тайме ребята выполнили то, что задумывалось в отборе. Немного не хватало нам такого же спокойствия, как у ЦСКА. Но мы справились. А то, что мы в отборе сыграли так уверенно, наверно, игроки соперника не ожидали.

    - Какой статус у Коченкова? Или все же Дикань – номер один?

    - Все зависит от состояния Андрея Диканя. Он у нас основной. Дай бог, чтобы был здоров.

    - Почему так долго тянули замены игроков во втором тайме?

    - Я не думаю, что кто-то так сильно устал. Может, Ари, но он в моем понимании достаточно полезно играл. Через него мы выходили из отбора в атаку. Может, он был не такой свежий, как в предыдущем матче, но он полностью отдавался игре сегодня.

    - В курсе ли вы были перед этим матчем, что для вас сегодня сотая игра в качестве тренера "Краснодара"? Имело ли для вас это какое-то значение?

    - Да, вчера на сайте я прочитал, но сегодня я не думал об этом. Только когда президент принес часы и меня поздравили. Тогда я вспомнил об этом. Спасибо большое президенту!

    - Какие матчи из всей сотни для вас стали самыми запоминающимися?

    - Для меня самые ценные – все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 20:14
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