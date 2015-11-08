Веденеев: «Зениту» будет очень сложно забить гол в ворота «Локомотива»

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и "Локомотивом".

"Встреча будет тяжелая, потому что "Локомотив" - сильная команда. Не стоит забывать, что "Зенит" недавно провел трудный матч в Лиге чемпионов, а соперник играет от обороны. Забить ему будет очень сложно. Тем более, после поражения "железнодорожников" в игре 14-го тура они будут действовать более надежно в защите. Но небольщим плюсом для гостей будет то, что они имели на один день больше для подготовки и подойдут к игре свежее соперника", - сказал Веденеев

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.