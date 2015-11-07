Англия требует от ФИФА разъяснений по вопросу выбора места проведения ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА с требованием разъяснить слова президента организации Зеппа Блаттера. Напомним, Блаттер утверждал, что договоренность отдать ЧМ-2018 России существовала еще до голосования.

«FA пересматривает свою позицию, и, как следствие, обратилась в ФИФА с целью разъяснить ряд важных вопросов о процессе, в результате которого ЧМ-2018 был отдан России. Эти вопросы основаны на интервью Блаттера ТАСС и Financial Times. В то же время, мы официально сохраняем свою позицию», – заявил представитель организации.