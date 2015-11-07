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    Гладилин: «От Комбаровых до сих пор чего-то ждут и держат в перспективных»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин негативно отреагировал на слухи о том, что красно-белые собираются взять курс на омоложение состава.

    «Ну, какое омоложение? Красно-белым нужно подбирать футболистов, которые будут соответствовать команде. Здесь не надо смотреть на возраст. Строить перспективу на десять лет - это призрачно. Нужно ставить в состав и доверять перспективным игрокам, у которых должен быть быстрый прогресс. Если им дают шанс проявить себя, а они не проявляют раз, два, три - то не надо больше этого делать. А от Комбаровых до сих пор чего-то ждут, держат в перспективных. Они уже пять лет в команде! Кирилл остановился в росте, не стремится ни к чему, не выигрывает конкуренцию. Уже три состава поменялось, а он всe в запасных числится. Какой смысл держать таких игроков? В команде балласта быть не должно. Он тянет на дно любое судно.

    Я согласен с Родионовым. Он - профессионал и все это уже проходил. Сергей много лет играл за «Спартак» и за сборную нашей страны. Он все это видит и знает. И правильно, что он назвал имена игроков, и сказал: хватит уже. Это давно назрело. Футболисты получают больше зарплаты, их нужно отрабатывать, прогрессировать. Получать деньги и красиво жить - это неправильно. Нужно давать результат», - заявил Гладилин.

    Источник: Eurofootball

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    07.11.2015 16:54
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